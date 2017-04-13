​Проблема несанкционированных свалок была поднята сегодня на встрече главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Ярославского района. Местные жители выразили обеспокоенность стремительным увеличением стихийных мусорных полигонов, особенно в весенне-летний период, когда открывается дачный сезон.



– Причин возникновения свалок может быть много. И в каждом случае необходимо разбираться отдельно. Но мы знаем одно: допустить повторения того мусорного коллапса, который случился в этом году в Угличском районе, нельзя, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Поэтому в настоящее время решаем проблему кардинально. В области появится новый единый оператор по сбору бытовых отходов.



Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко пояснил, что в настоящее время проходит конкурс по выбору единого оператора. После того как он завершится и предприятие приступит к работе, будут выбраны новые площадки для сбора мусора, создана современная инфраструктура.



– Пока этого не произошло, жители могут воспользоваться так называемым «позвонковым методом» – самостоятельно обратиться к оператору. Это возможно и при отсутствии договоров на вывоз мусора, и самих контейнеров, – сказал Виталий Ткаченко.



Руководство области обратилось к общественности с просьбой присоединиться к борьбе с несанкционированным складированием строительного и других видов технического мусора.



– Если вы увидите, как в не предназначенных для этого местах машина выгружает и складирует мусор, сразу звоните и сообщайте об этом. С такими нарушителями необходимо бороться жестко, вплоть до штрафов и административных взысканий, – сказал Виталий Ткаченко.