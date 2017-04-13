​Появится ли в поселке Красные Ткачи новый физкультурно-оздоровительный комплекс – этот вопрос также был задан главе региона Дмитрию Миронову на встрече с общественностью Ярославского района.



Строительства такого объекта здесь ждут уже очень давно. В поселке, где проживают больше 4 тысяч человек, на сегодняшний день нет ни одного культурного или спортивного учреждения. Люди уверены, это будет востребованный комплекс, причем не только у жителей Красных Ткачей, но и близлежащих населенных пунктов – села Карабиха и поселка Речной, деревень Ершово и Ноготино.



– По новому физкультурно-оздоровительному комплексу уже разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза. Кроме того, получено и положительное заключение департамента инвестиций и промышленности региона, – ответил Дмитрий Миронов.



Более подробно о проекте и возможных сроках его исполнения доложил первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин.



– В бюджете этого года средства на его строительство не заложены. Скорее всего, можно рассчитывать на период 2018 – 2019 годов, – отметил Виктор Костин. – Однако мы внимательно рассмотрим этот вопрос, возьмем его на контроль. Поскольку понимаем: запрос на строительство такого объекта в поселке очень большой.



В новом комплексе разместятся универсальный спортивный зал для проведения занятий по баскетболу, волейболу, теннису, а также малый зал для балетной студии и актовый для проведения различных культурно-массовых мероприятий.