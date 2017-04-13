​С 15 апреля на землях лесного фонда в южной части региона, а с 25 апреля – в северной установлен пожароопасный сезон. Соответствующий приказ издан департаментом лесного хозяйства Ярославской области. Разные даты обусловлены необходимостью завершения арендаторами комплекса подготовительных работ, часть которых зависит от погодных условий. В южных районах области, где почва практически сухая, этот процесс уже завершается, в северных снег и вода пока не дают возможности привести лесные участки в порядок полностью.



– В регионе осуществляют свою деятельность 170 арендаторов. Каждый из них в соответствии с законодательством и заключенными договорами обязан выполнять перечень работ, направленных на подготовку к пожароопасному периоду, в том числе очистку делянок от порубочных остатков и вывоз древесины для предотвращения возгораний в лесах, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.



Процесс в постоянном режиме контролируют сотрудники лесничеств и департамента лесного хозяйства Ярославской области. Сегодня выездной рейд прошел на участках Ярославского лесничества, где состояние почвы позволяет подготовиться к пожароопасному периоду должным образом.



На арендованном участке ООО «Ярлестех» ведутся рубка, прореживание и очистка делянки. Арендаторы приводят в соответствие с проектами освоения лесов средства предупреждения и тушения лесных пожаров, завершают весеннюю доочистку лесосек от порубочных остатков. Работы практически завершаются. Однако при проверке зафиксирована невывезенная древесина в объеме 15 кубометров. Дано предписание до 15 апреля решить этот вопрос. В противном случае будет составлен протокол об административном правонарушении.



Обязательная к выполнению при рубках леса очистка лесосек имеет совершенно четкие цели. К ним относятся и создание необходимых условий для успешного возобновления и роста древесных пород, и предупреждение возникновения на местах рубок пожаров, развития болезней, размножения вредителей. Подавляющее большинство лесных пожаров низовые, и присутствие мелкого мусора влияет на интенсивность горения.



В случае несоблюдения требований лесозаготовители могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф для граждан – от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.



Но и оплата штрафа не освобождает от уборки. К моменту начала таяния снега в лесу должно быть убрано до 80% порубочных остатков. Уничтожение остального объема проходит в период весенней доочистки, пока лесная подстилка не просохла.