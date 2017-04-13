|В декабре 2014 года Ярославская областная Дума приняла Закон, по которому 14 апреля в Ярославской области стал Днем памяти Мологи.
В этот день 76 лет назад были перекрыты русла рек Волги и Шексны, и началось заполнение Рыбинского водохранилища. Его воды скрыли настоящую маленькую цивилизацию и ее богатое историческое, архитектурное и культурное наследие. Не случайно она получила известность, как «Ярославская Атлантида».
Бесспорно, эти события оставили глубокий шрам в сердцах мологжан. В ходе сооружения Рыбинского гидроузла тысячи жителей были вынуждены покинуть родные места.
Сегодня, 14 апреля, в Рыбинске и Тутаеве, Угличе и Ярославле, в десятках городов и сёл не только Ярославской области, но и других регионов страны, люди, чьи судьбы связаны с Мологой, будут вспоминать о своей малой родине, о предках, могилы которых остались на дне рукотворного моря.
В памяти мологжан и их потомков, в нашей с вами памяти этот город продолжает жить.
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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