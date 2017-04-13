​Инспекторы административно-технического надзора Ярославской области провели очередной рейд по выявлению нарушений по вывозу твердых бытовых отходов и по соблюдению правил санитарного содержания контейнерных площадок. На этот раз комиссией был проверен Фрунзенский район Ярославля.



В ходе рейда было выявлено несколько свалок, большинство из которых устроили жители близлежащих домов. Наибольшее количество нареканий у инспекторов вызвало состояние контейнерных площадок на улицах Звездной и Индустриальной. Здесь буквально все погребено под грудами мусора: пластиковыми и стеклянными бутылками, строительными, пищевыми и бытовыми отходами.



– Контейнерная площадка не обустроена. Она не соответствует санитарным нормам и правилам благоустройства. Нет отделения для крупногабаритных отходов. Отсутствует навес, защищающий от осадков, – пояснил начальник отдела административно-технического отдела №1 Дмитрий Бурцев. – Кроме того, на контейнерах нет сведений об организации, которая осуществляет вывоз мусора. Мы зафиксировали факт нарушения правил благоустройства, составлен акт. Затем будут установлены виновные лица, которые будут привлечены к административной ответственности.



Штраф для юридических лиц за первичное нарушение правил благоустройства – от 10 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении он составит от 50 до 100 тысяч рублей.



Напомним, согласно постановлению Правительства региона с 1 января 2017 года инспекция административно-технического надзора Ярославской области исполняет полномочия государственного надзора за безопасностью аттракционов и государственного контроля в сфере благоустройства.