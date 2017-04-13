В Ярославском регионе активизирована работа в направлении наведения порядка и улучшения качества лесопользования. Заместитель председателя Правительства области Роман Колесов обсудил вопросы отрасли, для решения которых требуется поддержка на федеральном уровне, с руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком.



– На встрече были рассмотрены возможности получения поддержки федерального агентства в рамках противопожарных мероприятий, а именно – дополнительной техники для организации патрулирования и средств для проведения мелиоративных работ на торфяниках, необходимых для предотвращения пожаров, – сказал Роман Колесов. – Кроме того, мы обсудили возможности принятия на региональном уровне нормативных документов, увеличивающих степень ответственности за незаконный оборот древесины, необходимость сбалансированного подхода в процессе лесовосстановления с учетом качественного состава вырубаемой древесины и той, которая высаживается. Эта деятельность чрезвычайно важна для региона и требует немалых материальных ресурсов.



По итогам обсуждения инициатив руководства региона и Рослесхоза достигнута договоренность о проработке данных вопросов. Департамент лесного хозяйства Ярославской области в ближайшее время подготовит соответствующие предложения.



Правительство региона осуществляет контроль за оборотом древесины, деятельностью арендаторов лесных участков, защитой лесов в пожароопасный период и проведением лесовосстановления.



Схема организации работы по всем направлениям в последнее время кардинально изменилась. Арендаторы, лесничества, органы местного самоуправления и профильные федеральные службы работают в плотном взаимодействии и результативно. Проведенный мониторинг по основным проблемным точкам показал, что существует ряд вопросов, решить которые на уровне региона невозможно.