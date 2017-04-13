​14 апреля в Курчатове Курской области прошло заседание комиссии при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участие в мероприятии приняли глава МЧС России Владимир Пучков, председатели КЧС и ОПБ, начальники главных управлений МЧС из 17 субъектов Российской Федерации.



Ярославскую область представлял заместитель председателя Правительства Роман Колесов. Он доложил о готовности региона к прохождению весеннего половодья и о мероприятиях по подготовке к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу.



– Гидрологическая обстановка на территории всей Ярославской области в норме. Уровни воды на водохранилищах не достигают опасных и неблагоприятных отметок, подтоплений нет, – отметил Роман Колесов. – По результатам проведенных проверок общее состояние гидротехнических сооружений признано удовлетворительным. ГТС готовы к приему и пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. Наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и водоемах осуществляется 32 гидропостами. Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области к безаварийному пропуску весеннего половодья готовы.



Роман Колесов также сообщил, что для более четкого и оперативного реагирования в случае изменения уровня воды налажена система межведомственного обмена информацией, которая позволит в случае возникновения ЧС в кратчайшие сроки принять соответствующие меры в муниципальных образованиях области.



– В контексте подготовительных мероприятий к проведению в Ярославле Чемпионата мира по футболу 2018 года обсудили планируемые меры по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей и защищенности тренировочных площадок чемпионата в Ярославле на стадионах «Славнефть» и «Шинник», – добавил он.



По окончании заседания его участники оценили основные сегменты системы комплексной безопасности. Кроме того, для них было организовано показательное тактико-специальное учение с отработкой практических действий сил и средств при ликвидации аварии на химически опасном объекте.