​В рамках объединения водоканалов на региональном уровне проводится большая работа по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, оценке капитальных вложений и разработке механизма финансирования с привлечением федеральных и частных средств.



– Накопленный эффект от недоремонта, недофинансирования привел к тому, что требуется полная модернизация либо вообще строительство новых сооружений, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. – Без поддержки федерального и областного бюджетов, без привлечения инвесторов этого себе позволить не сможет ни один самый прибыльный водоканал. Проблему очистных сооружений надо решать комплексно в целом на территории региона. В масштабных инвестициях нуждаются абсолютно все водоканалы.



К примеру, в Рыбинске главные очистные сооружения были построены в 1966 году. Их проектная мощность ниже фактически поступающего на сегодняшний день объема стоков. В период паводков их количество значительно возрастает, и обеспечить выполнение технологического процесса очистки невозможно.



– Построить новую очередь очистных сооружений самостоятельно Рыбинску не под силу. Возможны два пути: или серьезные вливания федеральных средств в рамках целевой программы, или привлечение бизнес-ресурсов в рамках государственно-частного партнерства, – считает мэр Рыбинска Денис Добряков.



В сентябре прошлого года управление Росприроднадзора по Ярославской области провело плановую выездную проверку рыбинского МУП «Водоканал». Химический анализ промышленно-бытовых и ливневых стоков показал превышение концентрации загрязняющих веществ в сравнении с нормативными.



– Для того чтобы выйти на серьезные, большие инвестиции, необходимо консолидировать все объекты Ярославской области и выступить стороной концессии, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Глава региона Дмитрий Миронов представил проект инициативы «Чистая Волга» на Госсовете, Президент России включил его в послание Федеральному Собранию и дал поручение Министерству природы, где сейчас готовится паспорт этой многогранной, комплексной программы. Представители Правительства Ярославской области вошли в рабочую группу Министерства и сейчас занимаются поиском путей решения вопроса.