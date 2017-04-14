​Координационный совет Ярославской области по малому и среднему предпринимательству возобновил работу. 14 апреля в Правительстве региона состоялось первое заседание в обновленном составе, в который вошли заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Альфир Бакиров, руководители общественных институтов, представители бизнес-сообщества. Возглавил совет депутат Ярославской областной Думы, председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Александр Кучменко.



В своем приветственном слове к членам совета Максим Авдеев рассказал о новой структуре инвестиционного блока Правительства Ярославской области и конкретно о тех его инфраструктурных подразделениях, которые целенаправленно работают с малым и средним бизнесом. Это Корпорация развития МСП региона и входящие в ее состав Ярославский бизнес-инкубатор, промпарк «Мастер» и Региональный центр инжиниринга, а также Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ЯО и Региональный центр экспорта.



– Стратегия развития Ярославской области «10 точек роста» предусматривает отдельное направление работы по развитию малого и среднего предпринимательства. Уже в течение трех лет в регионе должно появиться более 1700 новых предприятий МСП, а общий оборот таких предприятий к 2025 году ожидается на уровне 327 миллиардов рублей, – отметил Максим Авдеев. – Чтобы решить эти задачи, мы должны совместно определить ключевые приоритеты деятельности, зафиксировать основные проблемы, затрудняющие развитие МСП, и найти пути их решения, закрепив ответственных по каждому пункту. Надеюсь, что координационный совет станет реальным инструментом этой работы.



О мерах поддержки, оказываемых в настоящее время субъектам малого и среднего бизнеса на федеральном уровне, участникам заседания в режиме видео-конференц-связи рассказали специалисты Федеральной корпорации МСП. В числе инструментов – финансовые и маркетинго-информационные, а также обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков. При содействии региональных институтов развития в этой деятельности участвуют ярославские предприниматели. Так, в 2016 году и первом квартале 2017-го предприятиями МСП региона заключено 1377 договоров с крупнейшими заказчиками на общую сумму 9 миллиардов рублей.



Представители Корпорации МСП также презентовали участникам совещания уникальный ресурс для предпринимателей – портал бизнес-навигатора МСП. Он полезен как для владельцев бизнеса, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело. С его помощью можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. Доступ в систему бесплатный. Бизнес-навигатор МСП охватывает 169 городов Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек, в том числе Ярославль и Рыбинск.



– Любая существующая сегодня поддержка доступна. Органы власти готовы помогать субъектам малого и среднего бизнеса, а хорошие проекты доводить до уровня федеральных площадок, – подчеркнул Александр Кучменко.



Он призвал членов совета активно включиться в работу и вместе с Правительством области решать оперативные и системные вопросы реализации предпринимательской деятельности в регионе.