​14 апреля в рамках рабочей поездки в Первомайский муниципальный район заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая приняла активное участие в субботнике по уборке территории в поселке Пречистое.



– Субботники – это традиции, сложившиеся годами, и их, безусловно, необходимо поддерживать, – сказала Екатерина Троицкая. – Я являюсь куратором Первомайского района, поэтому захотела внести личный вклад в наведение порядка. Считаю, что это мой долг, и это идет от души, от сердца, ради того чтобы жизнь стала лучше, наполнялась только положительными эмоциями.



Вместе с Екатериной Троицкой участие в субботниках в районе приняли более 200 человек и несколько десятков организаций. Усилиями жителей были приведены в порядок парки, детские площадки, административные территории и мемориальный комплекс.



Также заместитель председателя Правительства обсудила с руководством района перспективы развития территории, приняла участие в дне открытых дверей в Пречистенском филиале Любимского аграрно-политехнического колледжа, посетила ряд образовательных и культурных учреждений.



В дальнейшем все заместители председателя Правительства области примут участие в субботниках в муниципальных районах.



По словам главы Первомайского МР Инны Голядкиной, район действительно не стоит на месте. Уже готова проектно-сметная документация на строительство бассейна в Пречистом, в феврале был открыт цех по пошиву детской одежды, поступающей на прилавки Ярославля, развивается ООО «Пречистенский молочный продукт» – ожидаются инвестиции в размере 25 миллионов рублей и дополнительные рабочие места, расширяется, увеличив свою площадь на 500 га, ООО «Юрьевское», которое специализируется на выращивании племенных овец.