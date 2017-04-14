​14 – 15 апреля Ярославская область принимает участие в XVI межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», которая проходит в Вологде. На своем стенде регион представил новые турпродукты и объекты, возможности организации отдыха и оздоровления. Также в рамках мероприятия презентованы предложения области на предстоящий летний сезон. Экспонентами выставки стали региональные туроператоры, музеи и санаторно-курортные учреждения.



– Ярославская область – традиционный участник выставки «Ворота Севера», – рассказал заместитель директора регионального департамента туризма Андрей Жаров. – Наши регионы связывает многолетнее партнерство в сфере туризма. Сотрудничество идет и на уровне органов власти, и между туроператорами. Поэтому наше представительство на выставке – это конкретная демонстрация наших возможностей в расчете на конкретный результат.



Среди представленных на выставке – масштабный межрегиональный проект «Мое Рыбинское море», участниками которого являются Ярославская, Вологодская и Тверская области. При этом Ярославский регион выполняет роль оператора проекта. Его цель – создание туристско-рекреационной зоны на территориях сельских поселений прибрежных муниципальных районов.



– Здесь мы ориентируемся на развитие туризма, в первую очередь детского. Кроме того, проект может стать серьезным стимулом социально-экономического развития этих территорий за счет создания туристской инфраструктуры, – отметил Андрей Жаров.



Справка



За пятнадцать лет выставка «Ворота Севера» получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Ассоциации туроператоров России, Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии, зарекомендовала себя как одна из лучших и популярных региональных выставок на старте летнего сезона.