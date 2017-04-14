​В ночь на 16 апреля во всех православных храмах области прошли праздничные пасхальные службы. Главное богослужение в праздник Светлого Христова Воскресения состоялось в Успенском кафедральном соборе. Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию здесь провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



Участие в торжествах приняли врио губернатора Дмитрий Миронов, члены регионального Правительства, а также первые лица города, представители Ярославской областной Думы и общественных организаций.



Владыка поздравил всех ярославцев со светлым и великим праздником Пасхи.



– Дорогие братья и сестры, жители Ярославской земли, я сердечно поздравляю всех вас со светлым и великим праздником, с воскресеньем Христовым, – сказал митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. – Не радость ли видеть торжественную победу добра над злом, когда господь Иисус Христос подвергся бесчеловечным испытаниям, а после воскрес. В эти светлые дни пожелаю всем вам спасительной пасхальной радости по воскресшему Иисусу Христу, а так же успехов в трудах во славу божию и во славу Ярославской земли.



Также десятки верующих приняли участие в пасхальном богослужении в Свято-Введенском Толгском женском монастыре. На торжествах в обители присутствовал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко с семьей. В полночь матушка игуменья Варвара с сестрами и многочисленными паломниками прошли пасхальным крестным ходом, который завершился под звон колоколов.