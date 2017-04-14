​16 апреля, в праздник Светлой Пасхи, глава региона Дмитрий Миронов передал Благодатный огонь Митрополиту Ярославскому и Ростовскому Пантелеимону. Привез в Ярославль святыню. Сотни верующих встречали огонь на ступенях Успенского кафедрального собора. В мероприятии приняли участие председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, прихожане.



– Дорогие братья и сестры, жители Ярославской земли, я сердечно поздравляю всех вас со светлым и великим праздником, с Воскресением Христовым, – сказал митрополит Пантелеимон. – Мы донесли и вручим вам всем частичку благодатного огня, которая возгорелась вчера на Гробе Господнем. И сегодня к нам в Ярославль принесли эту святыню, которой мы хотим с вами поделиться. Христос Воскресе!



Встреча огня сопровождалась колокольным звоном и пасхальными песнопениями.



В Ярославль Благодатный огонь доставил из Иерусалима, где он ежегодно сходит на Гроб Господень, учредитель благотворительного фонда содействия социально-культурному развитию Ярославской области Игорь Чайка. Христиане верят, что огонь появляется божественным способом, возгорается только накануне Пасхи и не обжигает, если прикоснуться к нему.



Все лампады и свечи в Успенском храме были возжжены от Благодатного огня. После службы его частицы раздали всем желающим. Верующие поддерживают и сохраняют огонь дома в течение целого года.