​Врио губернатора Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную Думу законопроект, направленный на установление дополнительных социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава региона предложил предоставлять таким ребятам путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления, а также оплачивать проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.



В настоящее время в Ярославской области проживают более 1600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Кроме того, законопроект предусматривает назначение именных стипендий студентам, впервые получающим среднее профессиональное образование. Размеры и условия выплаты таких стипендий будут определяться губернатором Ярославской области.



Данные меры поддержки Дмитрий Миронов предложил закрепить в Социальном кодексе региона и в законе «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области».