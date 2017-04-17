|Врио губернатора Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную Думу законопроект, направленный на установление дополнительных социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава региона предложил предоставлять таким ребятам путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления, а также оплачивать проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.
В настоящее время в Ярославской области проживают более 1600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, законопроект предусматривает назначение именных стипендий студентам, впервые получающим среднее профессиональное образование. Размеры и условия выплаты таких стипендий будут определяться губернатором Ярославской области.
Данные меры поддержки Дмитрий Миронов предложил закрепить в Социальном кодексе региона и в законе «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области».
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