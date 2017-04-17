​14 апреля во Дворце молодежи прошел гала-концерт фестиваля студенческого творчества «Ярославская студенческая весна – 2017», в котором приняли участие студенты вузов областного центра.



Победителем в общем зачете стала команда ЯрГУ имени Демидова. Второе место заняли студенты ЯГПУ имени Ушинского, на третьей строчке – представители Ярославского государственного медицинского университета.



Участники должны были показать одну концертную программу протяженностью не более 40 минут, объединенную оригинальным сценарием и стилистическим режиссерским решением. Одним из условий было разнообразие жанров.



Программа могла включать в себя следующие компоненты: вокал, хореография, музыка, СТЭМ, оригинальный жанр, художественное слово, конферанс, режиссерское решение, декоративно-прикладное искусство и др.



В итоговом гала-концерте ребята представляли программы, которые ранее были признаны лучшими в их вузах.