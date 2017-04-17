​Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провел плановое обследование полигона размещения твердых коммунальных отходов в районе деревни Селиваново Угличского муниципального района. Целью стала оценка качества воды в реке Улейме и ее притоке Селивановском ручье, протекающем вблизи полигона. К участию в рейдовом мероприятии были привлечены специалисты аналитической лаборатории ярославского филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» и местные жители.



– В ходе обследования аварийных утечек загрязненных сточных вод на прилегающей к полигону территории не зафиксировано, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Наряду с этим отмечалось незначительное поступление дренажных вод полигона в мелиоративные канавы, имеющие сообщение с Селивановским ручьем, впадающим в реку Улейму. Специалисты произвели отбор проб, по результатам лабораторного анализа которых будут сделаны выводы о степени влияния поступающих с полигона дренажных вод на состояние водных объектов. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства будут приняты меры административного воздействия к руководству полигона.



Рейд был организован в рамках реализации дорожной карты по обеспечению безопасной работы полигона. Надзорные мероприятия проводятся регулярно, активную позицию в данном вопросе занимают местные жители.



Справка



За нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, предусмотрен штраф: для граждан – от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч рублей.