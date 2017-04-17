​Врио губернатора Дмитрий Миронов поручил усилить работу по уборке дорог региона и обеспечению безопасности дорожного движения в связи с понижением температуры воздуха, выпадением осадков, образованием гололеда и снежного наката.



– При ухудшении погоды необходимо организовать обследование автодорог ответственными дежурными предприятий, обеспечить обмен информацией с ГИБДД, автотранспортными предприятиями, МЧС, органами местного самоуправления, – говорится в тексте факсограммы. – Руководители организаций, осуществляющих регулярные транспортные перевозки, обязаны обеспечить безопасность пассажиров. При возникновении явлений стихийного характера, неблагоприятных климатических и дорожных условий возможно даже приостановление движения автобусов до устранения угрожающих факторов.



Особое внимание рекомендовано уделить обходу Ярославля с мостом Юбилейным через реку Волгу, юго-западной окружной дороге, северо-восточной окружной дороге, автодорогам Лесные Поляны – Ярославль и 0-й подъезд к городу Костроме – Ярославль, мостам, путепроводам, эстакадам, участкам дорог с кривыми в плане и профиле, зонам пешеходных переходов, автобусным остановкам, пересечениям дорог.



В соответствии с контрактами (договорами) подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по ликвидации последствий нештатных ситуаций, которыми являются и неблагоприятные погодные условия.