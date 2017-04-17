​В реках и озерах области начался массовый нерест рыбы. На этот период – с 15 апреля по 15 июня – правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна установлен запрет на промышленное рыболовство.



Для рыболовов-любителей также введены ограничения: в Рыбинском и Горьковском водохранилищах со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению – с 15 апреля по 1 июня; в озере Неро – с 20 апреля по 29 мая; в озере Плещеево – с 20 апреля по 9 мая и с 25 мая по 13 июня. В остальных водоемах области – с распаления льда по 10 июня разрешается лов одной поплавочной или донной удочкой с берега вне мест нереста с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.



Утвержден перечень нерестовых участков, расположенных на водоемах Ярославской области, где запрещается осуществление всякого рыболовства в указанные сроки. Кроме того, в соответствии с правилами рыболовства в период нереста не разрешено передвижение по рекам, озерам, водохранилищам и их притокам на маломерных и прогулочных судах с применением моторов.



В данный период в усиленном режиме проводятся инспекционные проверки и рейды, особенно в районе мест нереста рыбы. В случае игнорирования запрета, помимо ответственности за нарушение правил рыболовства, предусмотренной КоАП РФ, нарушитель будет должен возместить причиненный им ущерб. Сумма рассчитывается исходя из утвержденных такс за каждый экземпляр рыбы независимо от размера и веса.



– На период с 15 апреля по 15 июня региональным департаментом ветеринарии приостановлена выдача сопроводительных документов на свежую и охлажденную рыбу из местных водоемов. Таким образом, торговля свежей речной рыбой в это время является незаконной, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В муниципальных образованиях активизирована деятельность административных комиссий для выявления и пресечения незаконной торговли рыбой, так как наличие спроса стимулирует браконьерство. О случаях торговли свежей речной рыбой в неустановленных местах можно сообщить в административную комиссию на территории муниципального образования. В период размножения рыба оказывается наиболее уязвимой для браконьеров, поэтому просим граждан сообщать о фактах браконьерства по телефонам горячей линии.



Телефоны горячей линии:



(4852) 32-21-55 – Ярославский межрегиональный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;



(4852) 78-63-40 – департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.