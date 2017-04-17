В Москве прошло всероссийское совещание «Основные итоги работы лесного хозяйства Российской Федерации в 2016 году и задачи на 2017 год» под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.



В работе совещания приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Хлопонин, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, главы субъектов РФ, руководители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководители органов исполнительной власти в области лесных отношений субъектов РФ.



Основными вопросами стали борьба с лесными пожарами, сохранение и восстановление лесов Российской Федерации, а также реализация мероприятий Года экологии и экономика лесного хозяйства.



– По мнению специалистов, предстоящий пожароопасный период будет непростым в связи со спецификой климатических условий. Ярославский регион не входит в число самых опасных, однако наличие торфяников и большое количество пожаров в лесу из-за пала сухой травы на прилегающих территориях заставляют нас серьезно готовиться как в плане организации профильных служб, так и по активизации профилактической работы с населением, – сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.



Он отметил, что в 2016 году на территории лесного фонда Ярославской области было зафиксировано 29 пожаров на площади 37,7 га. Основная причина – антропогенный фактор. Наиболее сложными традиционно являются Переславский и Некоузский муниципальные районы. Пик возгораний ежегодно приходится на период майских праздников.



Уже с февраля Правительство Ярославской области начало подготовку к предстоящему летнему сезону. С учетом изменения федерального законодательства, ужесточившего с 1 марта требования к арендаторам и собственникам земельных участков по проведению противопожарных мероприятий, в муниципальных образованиях организован комплекс действий, направленных на подготовку всех сил и средств пожарной безопасности.



Параллельно в рамках совещания прошла всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы организации лесоустройства и пути их решения», посвященная 80-летию со дня рождения профессора О.А. Харина. В работе приняли участие академик Российской академии наук и заслуженный лесовод РФ Николай Моисеев, директор МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана профессор Виктор Санаев, заслуженный лесовод РФ профессор Михаил Гиряев и другие выдающиеся представители лесной науки.



В рамках секций конференции «Роль лесоустройства в решении проблем устойчивого лесопользования. Подготовка кадров для лесоустройства и лесного хозяйства» и «Лесоустройство и государственная инвентаризация лесов» специалисты из всех регионов России поделились опытом решения возникающих в данных направлениях проблем и получили новую информацию для реализации профильных проектов.