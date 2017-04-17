​Проблему отказа родителей от туберкулинодиагностики и вакцинации детей от полиомиелита обсудили 14 апреля в Ярославле на симпозиуме врачей и научных сотрудников. В рассмотрении вопроса приняли участие сотрудники органов исполнительной власти, управления Роспотребнадзора, депутаты Ярославской областной Думы, члены экспертного общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в регионе, представители родительского сообщества.



Открывая симпозиум, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин пожелал участникам плодотворной работы и правильных решений в интересах детей и их здоровья.



Также с приветственным словом к собравшимся обратилась начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова.



– Симпозиум позволит нам выработать пути решения проблем туберкулинодиагностики и вакцинации детей от полиомиелита, – отметила Марина Башмашникова. – Я уверена, что в рамках сегодняшнего обсуждения мы сможем определить единую позицию по данному вопросу.



Как сообщила директор ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница» кандидат медицинских наук Анна Виноградова, в Ярославской области в 2016 году показатель заболеваемости всеми формами туберкулеза у детей составил 12,5 на 100 тысяч детского населения, а у подростков – 32,3 на 100 тысяч подросткового населения. Более чем в 50% случаев заболевание протекает бессимптомно.



В 2016 году профилактической иммунодиагностикой в регионе было охвачено 96% детей и подростков. От ее проведения отказались родители и иные законные представители 988 детей. Основным барьером на пути к универсальной вакцинации является отсутствие у родителей уверенности в ее эффективности.



В ходе симпозиума шла речь о необходимости не только защищать права каждого ребенка, но и предоставлять родителям возможность самостоятельно определять формы медицинского вмешательства.



Организаторами симпозиума являются аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области и департамент здравоохранения и фармации региона.



Справка



В феврале 2017 года состоялось заседание Координационного совета при Президенте РФ о реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. В марте врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов утвердил программу стратегического развития региона «10 точек роста». Одно из ее направлений – доступность и качество медицинских услуг. Кроме того, 24 марта уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой по увеличению альтернативных способов туберкулинодиагностики.