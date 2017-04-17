​В Центре детей и юношества прошел XVIII Областной детский экологический фестиваль, который традиционно открывает в регионе Дни защиты от экологической опасности. Ежегодно они проходят в России с 15 апреля по 5 июня.



В фестивале, приуроченном к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, приняли участие более 700 юных любителей природы из всех районов Ярославской области.



– С Центром детей и юношества у нас давно сложились добрые партнерские отношения, которые позволяют эффективно решать экологические проблемы. Очень важно развивать детскую научно-исследовательскую работу в сфере охраны окружающей среды, и в этом ребятам помогают специалисты департамента, – отметил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Евгений Рощин.



Он передал руководству и педагогическому коллективу центра благодарности от Правительства региона и департамента охраны окружающей среды и природопользования за активную работу по экологическому просвещению подрастающего поколения, популяризации и продвижению практик проведения мероприятий экологической направленности, а также за поддержку творческих инициатив детей по улучшению экологической обстановки в регионе.



Областной детский экологический фестиваль проводится ежегодно с целью выявления и поддержки детей, занимающихся деятельностью в области экологической безопасности, ресурсосбережения и охраны окружающей среды. В этом году демонстрировались лучшие работы в рамках конкурсов декоративно-прикладного творчества «Экодекор», театрального творчества «Ветер перемен», выставки фоторепортажей «Особо охраняемые территории Ярославской области». Все проекты посвящены экологическому просвещению населения региона.



Справка



Дни защиты от экологической опасности ежегодно проходят в России с 15 апреля по 5 июня. В 1993 году инициаторами их проведения выступили общественные организации, которые поддержало Минприроды России. Дни защиты показывают, что именно общественность может дать в России импульс к развитию многих творческих начинаний, а совместными усилиями специалистов, общественности и государственных органов можно добиться значительных положительных результатов. Проведение Дней защиты поддержали Президент и Правительство РФ, Государственная Дума.



Многие мероприятия в рамках Дней защиты становятся уже традиционными. Среди них – международные экологические акции, которые отмечаются во многих странах мира: Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день Земли, «Марш парков» и т. д.