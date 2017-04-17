|В апреле департамент лесного хозяйства Ярославской области провел экологическую акцию «Скворечник». В ней приняли участие более 600 человек, среди которых работники лесного хозяйства, арендаторы лесных участков, сотрудники администраций муниципальных районов, учащиеся средних школ, воспитанники детских садов, школ-интернатов.
Изготовленные собственными руками скворечники участники акции развешивали на пришкольных территориях, в городских парках и лесах. Всего по области было развешано 522 скворечника.
В рамках акции дети получили дополнительные знания о пернатых, а также о вопросах сохранения природного богатства и экологической безопасности лесов.
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вчера, 16:30
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