​В апреле департамент лесного хозяйства Ярославской области провел экологическую акцию «Скворечник». В ней приняли участие более 600 человек, среди которых работники лесного хозяйства, арендаторы лесных участков, сотрудники администраций муниципальных районов, учащиеся средних школ, воспитанники детских садов, школ-интернатов.



Изготовленные собственными руками скворечники участники акции развешивали на пришкольных территориях, в городских парках и лесах. Всего по области было развешано 522 скворечника.



В рамках акции дети получили дополнительные знания о пернатых, а также о вопросах сохранения природного богатства и экологической безопасности лесов.