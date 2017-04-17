​К 17 апреля в проектный офис, созданный для оперативной координации необходимых работ в рамках губернаторской программы «Решаем вместе», поступило 349 паспортов проектов от городских округов и муниципальных районов. До 1 мая межведомственная комиссия, которую глава региона Дмитрий Миронов возглавил лично, отберет объекты для реализации по программе.



– В центре внимания – обустройство дворов, мест для отдыха, строительство спортивных площадок, ремонт домов культуры, организация освещения. Проект «Решаем вместе» полностью основан на гражданских инициативах, – отметил Дмитрий Миронов. – Теперь важно, чтобы жители видели, что их предложения реализуются. Мы должны оправдать ожидания людей, поверивших в то, что власть их слышит.



На сегодняшний день наибольшее количество паспортов проектов в рамках программы «Решаем вместе» оформлено по направлениям «Городская среда» (181 заявка) и «Инициативное бюджетирование» (172 заявки). Еще 18 паспортов представлено в категории «Культура», 6 – «Парки». По словам руководителя проектного офиса Евгения Чуркина, прием заявок планируется завершить во вторник, 18 апреля.



– Практически все районы области уже подали паспорта своих проектов. В Ярославле собрания жителей завершились только 14 апреля, поэтому заявки здесь будут оформлены ко вторнику. Ярославский муниципальный район также представит документы 18 апреля, – сообщил Евгений Чуркин. – Кроме того, ко вторнику должны устранить некоторые недочеты и ошибки в Переславле-Залесском и Тутаеве. В целом значительных замечаний при приемке документов не было.



Масштабный проект «Решаем вместе» Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия». Депутаты Ярославской областной Думы вместе с инициативными жителями планируют контролировать каждый объект вплоть до окончательной сдачи-приемки работ.



– В программу входят четыре партийных проекта: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Парки малых городов», – рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Ярославской областной Думы Ольга Хитрова. – Поскольку члены фракции «Единая Россия» в областной Думе голосовали за то, чтобы на выполнение работ в рамках этих проектов были выделены средства из областного бюджета и предусмотрено софинансирование из федеральной казны, мы вместе с инициативными жителями стараемся контролировать процесс выполнения работ на всех этапах.



Справка



Проект «Решаем вместе», инициированный главой региона Дмитрием Мироновым, реализуется в целях привлечения населения Ярославской области к решению проблем местного значения и формированию комфортных условий проживания. Важность непосредственного участия самих жителей в распределении средств, выделяемых на благоустройство территорий, подчеркнул в декабре 2016 года в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.