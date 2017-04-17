​Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко дал большое интервью ИА «Интерфакс», которое было опубликовано 17 апреля. В нем он подробно рассказал обо всех мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) региона, о поддержке потенциальных инвесторов, о работе инвестиционного блока Правительства области, о развитии экспорта, а также о мерах, направленных на расширение партнерства между крупными заказчиками и малым и средним бизнесом.



Только за прошлый год господдержка была оказана 677 субъектам МСП. В 2017 году на эти цели будет выделено 108 миллионов рублей.



– Существуют как финансовые, так и нефинансовые формы поддержки, – пояснил Дмитрий Степаненко. – В числе первых – субсидии и гранты в рамках государственных программ Ярославской области, займы Фонда развития промышленности региона, льготные микрозаймы и поручительства по кредитным договорам от Фонда поддержки МСП области, налоговые льготы, предоставление бюджетных инвестиций индустриальным паркам на создание объектов инфраструктуры. Нефинансовые формы поддержки предполагают консалтинговую, правовую, информационную помощь, содействие в поисках рынков сбыта и решении ключевых вопросов.



Дмитрий Степаненко отметил, что Правительство области открыто для предпринимателей, как никогда ранее. Активно работает инвестиционный блок, который выстраивает необходимые механизмы коммуникации предпринимательского сообщества с органами власти всех уровней и федеральными структурами. В инвестиционный блок Правительства области входят департамент инвестиций и промышленности, Корпорация развития Ярославской области, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, включая Ярославский бизнес-инкубатор, промпарк «Мастер» и Региональный центр инжиниринга, Фонд поддержки МСП и недавно созданный Центр экспорта. В своем интервью Дмитрий Степаненко подробно рассказал о каждой из перечисленных структур.



– Инвестору предоставляется государственная поддержка в рамках действующего законодательства. Потенциальные инвесторы получают актуальную информацию о земельных участках для размещения объектов инвестиционной деятельности на территории области. Вовлекаются в инвестиционный процесс временно приостановленные объекты и стройки, находящиеся в собственности региона, – обозначил в интервью Дмитрий Степаненко. – Добавлю, что инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Ярославской области, предоставляются льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль организаций, транспортному налогу.



В 2017 году прекращается федеральное финансирование субсидий предпринимателям. С этого года Министерство экономического развития России сделало акцент на нефинансовые меры поддержки: развитие организаций инфраструктуры, гарантийных механизмов поддержки, маркетинговая поддержка, помощь экспортно ориентированным предприятиям, образовательные программы, оказание бесплатных инженерных услуг и т. п. По словам председателя регионального Правительства, на данный момент все эти меры поддержки оказываются в Ярославской области.



– Финансовую поддержку предпринимателям мы продолжим оказывать за счет регионального бюджета в рамках ряда целевых программ – поддержки предпринимательства, развития промышленности, развития АПК, – сказал Дмитрий Степаненко. – Так, в рамках программы поддержки предпринимательства планируем выдавать субсидии на компенсацию части затрат предпринимателей по кредитным договорам и договорам лизинга. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 19 миллионов рублей.



Полная версия интервью: «Интерфакс» здесь