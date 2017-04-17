​18 апреля члены комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной Думы одобрили внесение изменений в бюджет, инициированных врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.



Предложенный законопроект предусматривает изменение параметров региональной казны. Доходную часть в 2017 году предложено увеличить на 1,9 миллиарда рублей за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета – до 57,35 миллиарда. Расходы областного бюджета на 2017 год также возрастут на 1,9 миллиарда рублей – до 58,59 миллиарда. При таких параметрах дефицит – 1,25 миллиарда рублей. Но, как отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Илья Баланин, он является техническим, в полном объеме покрывается за счет остатков средств и не требует привлечения кредитных ресурсов.



– По итогам первого квартала у нас достаточно хорошие показатели по исполнению доходной части бюджета. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года значительно возросли поступления по налогу на прибыль – на 45 процентов, – сказал Илья Баланин. – Исходя из этих данных, мы предлагаем увеличить расходы бюджета.



Дополнительные средства в доходной части бюджета областное Правительство намерено направить на здравоохранение (+141,1 миллиона рублей), образование (+335,5 миллиона рублей), обеспечение качественными коммунальными услугами (+325,2 миллиона рублей), дорожное хозяйство и транспорт (+292 миллиона рублей) и другие статьи.



– Государственный долг остался на том же уровне – 35,7 миллиарда рублей. За первый квартал текущего года он не увеличился. Это впервые за последние 10 лет, – добавил Илья Баланин. – Глава региона поставил задачу держать эту планку до конца года и уже начиная с 2018 – 2019 годов приступать к снижению государственного долга.