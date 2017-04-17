​18 апреля председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов посетили ОАО «Славнефть-ЯНОС».



Алексей Миллер ознакомился с основными технологическими объектами ЯНОСа, а также оценил новую установку по производству базовых масел III группы. Она является основой для производства современных масел, в том числе автомобильных. Строительство установки началось в 2015 году, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы.



Производительность установки составит около 100 тысяч тонн в год. Это позволит заместить 40% импортных базовых масел этой группы на российском рынке, а также получить масляную фракцию, которая является основой для буровых растворов (в добыче до 80% буровых растворов сегодня – импортные).



Установленная мощность предприятия – порядка 15 миллионов тонн в год, по объемам переработки нефти ЯНОС занимает четвертое место среди крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В результате реализации программы развития производства ОАО «Славнефть-ЯНОС» с 1 июля 2012 года одним из первых отечественных НПЗ перешло на выпуск экологически чистого моторного топлива по стандарту Евро-5.