​18 апреля врио губернатора Дмитрий Миронов обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером перспективы газификации региона, в том числе с использованием сжиженного природного газа, а также совместные планы по развитию массового спорта. По итогам встречи, которая прошла в Правительстве Ярославской области, подписан ряд важных документов.



Правительство региона сотрудничает с ПАО «Газпром» в вопросах газификации с 2005 года. Инвестиции компании составили 2,8 миллиарда рублей, построено 382 км межпоселковых сетей. Однако в последние годы программа была приостановлена из-за значительных долгов за потребленный газ со стороны теплоснабжающих организаций.



– Новый состав Правительства области считает погашение этих долгов одной из наиболее приоритетных задач, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Наша цель – в течение пяти лет обеспечить полное погашение задолженности, сложившейся на 1 января 2016 года. Задача на 2017 год – сократить долг на двадцать процентов, а также обеспечить полную оплату текущего потребления газа.



Для этого в регионе разработаны и утверждены графики погашения задолженности, осуществляется переход на систему единого информационно-расчетного кассового центра, что позволит сделать систему платежей полностью прозрачной. А результатом проведенной Правительством области работы стало подписание программы газоснабжения и газификации Ярославской области до 2021 года, в рамках которой «Газпром» совместно с регионом инвестирует 3,3 миллиарда рублей.



Алексей Миллер отметил, что этой программой предусмотрены ускоренные темпы газификации на селе.



Кроме того, на встрече было принято решение о строительстве в регионе завода по сжижению природного газа.



– Это направление для локальной газификации становится очень актуальным, – подчеркнул Алексей Миллер. – Без сомнения, мы продолжим строительство газовых сетей, но все больше внимания будем уделять газификации сжиженным природным газом. В рамках сегодняшней договоренности принято решение о строительстве мини-завода СПГ мощностью 40 тысяч тонн в год в Большесельском районе. Это позволит проводить локальную газификацию на территориях области, а также переводить автотранспорт на газомоторное топливо. Объем инвестиций в этот проект составит более 2 миллиардов рублей.



Дмитрий Миронов добавил, что рассматривается возможность перевода на сжиженный природный газ более восьмидесяти котельных и существующих мазутных резервных топливных хозяйств.



В числе преимуществ СПГ – экологичность и экономичность. Выработка калории тепла из него дешевле, чем при использовании любого нефтяного топлива. Применение сжиженного природного газа в два раза удешевляет километр пробега транспортного средства.



Параллельно с программой газификации стороны подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Газпром – детям». Она предусматривает строительство до 2021 года пяти ФОКов и двадцати пришкольных стадионов.