​18 апреля врио губернатора Дмитрий Миронов вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером осмотрели площадку, на которой планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект будет реализован в Дзержинском районе Ярославля по программе «Газпром – детям». В выездном совещании принял участие также мэр города Владимир Слепцов.



В ФОКе можно будет проводить тренировки по хоккею с шайбой, фигурному катанию, мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, гандболу и другим видам спорта. Общая площадь – 9 тысяч квадратных метров. При строительстве планируется использовать самые современные материалы и оборудование, причем преимущественно отечественных производителей.



– В новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены залы для игровых видов спорта, бассейны, – сказал Дмитрий Миронов. – Это будет большое многофункциональное сооружение. Совсем рядом располагается функционирующий ФОК с ледовой площадкой. Мы зашли туда, переговорили с руководством, тренерами и еще раз убедились: потребность в дополнительных спортивных площадях в этом районе очень большая. Комплекс будет востребован жителями.



Всего в социальную программу «Газпром – детям» планируется включить 25 физкультурно-спортивных объектов на территории Ярославской области. Это 20 пришкольных стадионов и пять физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными залами и бассейнами. Один из этих комплексов будет специализированным, приспособленным для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.



– Принимая решение о реализации программы «Газпром – детям» на территории Ярославской области, мы, конечно, помнили, что Ярославль – город спортивный. И в первую очередь хоккейный, – сказал Алексей Миллер. – Не случайно первый комплекс в программе – со льдом. Затем, конечно, будут и другие сооружения. Уже в этом году мы начнем строительство 10 из 20 пришкольных стадионов. Это будут современные спортивные комплексы с универсальным покрытием, позволяющие заниматься многими видами спорта.



Строительство новых физкультурно-спортивных объектов позволит увеличить региональную сеть до 250 физкультурно-спортивных клубов, действующих во всех населенных пунктах Ярославской области, а также существенно, примерно на 35 тысяч, увеличить число детей, подростков, молодежи, занимающихся физической культурой и спортом.