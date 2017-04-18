​18 апреля председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Одним из таких является проект «Безопасные и качественные дороги». Основными докладчиками по данному вопросу стали министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Дмитрий Медведев отметил, что в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет построено, реконструировано и отремонтировано около 5 тысяч км дорог, ликвидировано более тысячи аварийных участков. Регионам на эти цели выделено 30 миллиардов рублей. Проект реализуется в 37 крупнейших городах страны. Председатель Правительства России обратил внимание на то, чтобы средства были максимально быстро доведены до муниципального уровня, как можно быстрее объявлены конкурсы и началась практическая работа.



В Ярославской области в соответствии с реализацией стратегического проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» разработана новая региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская».



Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального и консолидированного бюджета Ярославской области. Общий объем финансирования программы на 2017 год составляет более 1,1 миллиарда рублей, из них 625 миллионов из федерального бюджета, 552 – из бюджета области, которые пойдут на ремонт ярославских улиц и основных подъездных путей к городу. В текущем году планируется выполнение 45 объектов, в том числе 13 – по дорогам регионального значения, 32 – по дорогам местного значения (улично-дорожная сеть города Ярославля). Целью региональной программы является приведение дорожной сети городской агломерации в состояние, отвечающее нормативным требованиям: к 2018 году до 50% дорожной сети агломерации, к 2025 году – до 85%. Всего в 2017 году будет отремонтировано 72 км дорог, в 2018-м – 93 км.



Утверждена проектно-сметная документация на все объекты. Проводится процедура расторговки. По 9 объектам аукционы уже состоялись. Договоры с подрядчиками заключены. К концу мая будет известен окончательный список подрядчиков. Старт работ планируется в начале июня.



На заседании также обсуждался вопрос участия населения, общественных организаций и Общероссийского народного фронта в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В качестве примера был приведен опыт Московской области, где жители региона, эксперты могут сфотографировать проблемные участки дорог и прислать фотографии на специальный портал. Обращение обрабатывается, а недостатки ликвидирует подрядчик.



Дмитрий Медведев дал поручение всем субъектам Федерации привлечь общественность к обсуждению программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и в последующем – проведения самих работ. Кроме того, наладить обратную связь, используя для этого современные средства коммуникации, чтобы любой человек имел возможность узнать, какие участки будут отремонтированы и когда, а также сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах.