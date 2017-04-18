​ЯрГУ имени П.Г. Демидова стал одним из победителей конкурсной программы Министерства образования и науки РФ, которая предполагает объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил с достижением руководство и весь преподавательский коллектив вуза.



Ректор ЯрГУ Александр Русаков поблагодарил главу региона за доверие и поддержку, оказываемую университету на этапе конкурсного отбора. Речь о необходимости создания в Ярославле федерального опорного вуза зашла во время недавней встречи лидеров регионального отделения ОНФ с Дмитрием Мироновым.



– Путь, который прошло ярославское образование, увенчался успехом. Это первая своего рода возможность выстроить систему взаимодействия власти, основных высокотехнологических предприятий региона и университета, – отметил Александр Русаков. – Мы признательны Дмитрию Миронову и всем членам областного Правительства, с которыми активно сотрудничали в процессе создания проекта программы развития. Она позволит нам выйти на новую ступень, сконцентрировать научные исследования, инновационную деятельность, лучших выпускников на Ярославской земле.



ЯрГУ имени П.Г. Демидова попал во вторую волну программы развития опорных университетов. Он вошел в первую восьмерку нового отбора вузов, которые получат софинансирование из федерального и регионального бюджетов. Всего в министерство поступило 80 заявок от вузов. Каждую из них оценивал специально созданный при Минобрнауки совет.



Александр Русаков не исключил возможности создания в будущем на территории области объединенного университета, но подчеркнул, что такое решение должно быть добровольным со стороны всех участников:



– Вопрос объединения сейчас не стоит жестко. Это решение каждого коллектива в отдельности. Мы готовы обсуждать любые предложения. У каждого университета есть своя программа развития, но мы многое можем делать вместе. Мы все решаем важные задачи, которые стоят перед регионом и всей страной. Ярославское образование должно быть высочайшего качества. Сегодня мы активно сотрудничаем с медицинским университетом, у нас есть общие проекты в сфере высокотехнологичной медицины. С техническим университетом мы реализуем совместные проекты в области спорта. Мы планируем развивать новые программы с РГАТУ в Рыбинске. Надеюсь, что теперь наше взаимодействие с коллегами станет еще более интенсивным.



В течение трех ближайших месяцев ЯрГУ представит в Министерство образования и науки РФ пятилетнюю программу развития. Александр Русаков рассказал, что в нее включено 9 стратегических проектов, которые находятся в сферах науки и инноваций, образования, взаимодействия с обществом. Среди них «Проект урбанистского центра развития городских территорий» с задачами сохранения историко-культурного наследия, гармонизации жизни в городе. В программе отмечено развитие радиофизики и радиотехники с акцентом на взаимодействие со стратегическими предприятиями региона, новым бизнесом, где применяются робототехнические технологии.



– Мы планируем также взаимодействовать с оборонно-промышленным комплексом. Уже сейчас активно сотрудничаем с фармацевтическим кластером совместно с педагогическим, техническим и медицинским вузами. В числе проектов – задача повышения общего уровня математической культуры и информатики в Ярославской области и другие, – отметил Александр Русаков.



Для реализации своей программы развития ЯрГУ будет получать дополнительную ежегодную субсидию в течение трех лет. Ее размер будет индивидуально рассчитан советом конкурсной программы, в который кроме чиновников Минобрнауки войдут ассоциации работодателей, представители региональных органов власти, профессионального и экспертного сообщества.