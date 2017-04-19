|За I квартал 2017 года лесопользователями Ярославской области перечислено в бюджетную систему Российской Федерации 30,3 миллиона рублей, из них 24,7 миллиона в федеральный бюджет и 6,1 миллиона – в областной. Плановые назначения выполнены на 101,8%.
Систематическая претензионно-исковая работа, активное взаимодействие с УФССП России по Ярославской области – все эти составляющие позволяют достигнуть положительных результатов.
Департамент лесного хозяйства Ярославской области на постоянной основе проводит индивидуальную работу с должниками по погашению задолженности по оплате за использование лесов. Информация о неплательщиках постоянно размещается на официальном сайте департамента.
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