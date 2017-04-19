​За I квартал 2017 года лесопользователями Ярославской области перечислено в бюджетную систему Российской Федерации 30,3 миллиона рублей, из них 24,7 миллиона в федеральный бюджет и 6,1 миллиона – в областной. Плановые назначения выполнены на 101,8%.



Систематическая претензионно-исковая работа, активное взаимодействие с УФССП России по Ярославской области – все эти составляющие позволяют достигнуть положительных результатов.



Департамент лесного хозяйства Ярославской области на постоянной основе проводит индивидуальную работу с должниками по погашению задолженности по оплате за использование лесов. Информация о неплательщиках постоянно размещается на официальном сайте департамента.