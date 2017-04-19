​В рамках празднования 50-летия туристического маршрута Золотое кольцо России стартовал ежегодный конкурс «Битва городов» на звание беговой столицы Золотого кольца. В состязании примут участие 13 городов. Это Ярославль, Москва, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Рыбинск, Тутаев, Переславль, Мышкин, Углич, Ростов Великий.



– Не все города могут организовать старт для полумарафона. Например, во Владимире не проходит забег, но желающих из этого города принять участие в нем много, – отметил организатор проекта «Бегом по Золотому кольцу»: «Ярославль – столица бега» Андрей Кричмара. – В настоящее время всего для участия в забеге зарегистрировались более 5 тысяч человек.



Во время регистрации на любой из этапов проекта «Бегом по Золотому кольцу» участник независимо от места проживания может выбрать один из 13 городов-конкурсантов, за команду которого он побежит. Набранные им баллы будут отданы в копилку выбранного города. По итогам всех этапов проекта почетное звание «Беговая столица Золотого кольца – 2017» присваивается городу, который набрал наибольшее количество баллов.



Этапы конкурса будет проходить с мая по октябрь в следующих городах: Тутаеве (1 мая), Угличе (20 мая), Мышкине (27 мая), Переславле (3 июня), Костроме (12 июня), Сергиевом Посаде (15 июля), Рыбинске (5 августа), Ярославле (3 сентября), Ростове Великом (1 августа), Москве (15 октября).



Победитель конкурса станет обладателем переходящего кубка «Беговая столица Золотого кольца» и специального приза губернатора Ярославской области.



Справка



Регистрация желающих участвовать в проекте «Бегом по Золотому кольцу» ведется на сайте http://goldenringrun.ru/.