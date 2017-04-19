|19 апреля заместитель директора департамента строительства Владимир Волчихин оценил ход строительства 3-этажного дома на 49 квартир в поселке Песочное Рыбинского района. Объект возводится в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области.
В здание на улице 60 лет Октября переедут семьи, пострадавшие при пожаре в январе 2016 года, когда огнем был уничтожен 22-квартирный жилой дом.
– Строительство началось зимой. Сейчас рабочие завершают монтаж кровли, а после займутся внутренней отделкой помещений. Подрядчик действует быстро и качественно. Сдать дом планируется летом этого года, в июне, – отметил Владимир Волчихин.
Все квартиры будут оборудованы индивидуальным отоплением. Всего в этом году из аварийного жилья должны переехать более 2 тысяч жителей региона. Из бюджетов разных уровней на эти цели выделено более 3,5 миллиарда рублей.
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