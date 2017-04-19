​19 апреля в 51-м отделении почтовой связи Ярославля состоялась презентация новой системы электронной очереди. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая и руководитель Ярославского филиала Почты России Андрей Бальчунас.



– С апреля текущего года в четырех отделениях почтовой связи Ярославля работает электронная очередь, – рассказала Екатерина Троицкая. – В ближайшее время запланировано внедрение системы еще в четырех отделениях Ярославля и в центральном ОПС Рыбинска. Прежде всего электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех окон приема посетителей.



Екатерина Троицкая также добавила, что внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата предоставления услуг в почтовых отделениях. Новая система позволит сократить время обслуживания посетителей и обеспечит объективный контроль работы каждого оператора.



При выборе и установке системы применяется СМАРТ-подход, то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3 – 4 окнами размещаются только центральное табло и аппарат-регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность обеспечить электронными очередями большее количество отделений. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства.



Массовое внедрение системы электронной очереди в почтовых отделениях началось в декабре прошлого года. К концу 2016 года Почта России установила 150 систем – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей.



– Данная система позволит решить ряд важных задач, напрямую влияющих на условия работы почты, – отметил Андрей Бальчунас. – В частности, это управление потоком клиентов и отслеживание уровня квалификации сотрудников.



Екатерина Троицкая лично оценила преимущества электронной очереди. На презентации в рамках общефедеральной благотворительной акции «Дерево добра» она оформила подписку на издание «Непоседа» для детского дома «Солнечный», а также детских домов Пошехонского и Первомайского районов.



– Очень удобно, – выразила общее мнение посетителей ОПС Лариса Чернышова, которая пришла, чтобы оплатить коммунальные услуги. – Особенно в вечернее время, когда много народа. С электронной очередью ждать комфортно.