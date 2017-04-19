​В акваторию фермерского хозяйства Михаила Атаманова была запущена первая тысяча мальков сиговых пород, приобретенных в Научном центре по генетике и селекции рыб Московской области. Реализация проекта по их выращиванию и переработке станет важным этапом комплексного развития аквакультуры в Ярославской области.



– Эта работа инициирована по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова и имеет большое значение для импортозамещения, – отметил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Цена и качество рыбы очень хорошие, отработана технология кормления. В связи с тем, что сиги и форель относятся к холодной линейке, необходимы особые условия товарного выращивания рыбы. КФХ Атаманова обладает для этого всеми условиями: чистый и прохладный водный источник глубиной 14 метров и другие сопутствующие условия.



Сиговые являются ценным видом рыб семейства лососевых. По вкусовым качествам напоминают норвежскую семгу и форель, но стоят дешевле.



КФХ Михаила Атаманова занимается производством рыбы в течение пяти лет. В 2013 году предприниматель получил грант на реализацию проекта по садковому выращиванию радужной форели и рыб осетровых пород по программе «Поддержка начинающих фермеров». В настоящее время в хозяйстве 15 садков: в одном – маточное поголовье форели, в другом – товарная стерлядь, в остальных – мальки и товарная форель. Одновременно с запуском проекта по разведению сиговых рыб предприниматель намерен увеличить производство форели с 10 до 30 тонн в год.



Председатель совета директоров ОАО «Пошехонский рыбозавод» Олег Кузминцев сообщил, что предприятие готово взять на переработку и реализацию всю сиговую рыбу, выращенную в фермерском хозяйстве. Специалисты уже разработали уникальные рецептуры копчения, планируется филетирование и вяление продукции.



По плану объем производства сиговых рыб в первый год реализации проекта составит около 5 тонн.