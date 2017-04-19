​19 апреля генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел в Ярославле совещание по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.



Участие в мероприятии приняли прокуроры и руководители субъектов Федерации, входящих в состав Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов, представители общественных организаций и объединений по защите прав предпринимателей. Собравшихся приветствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



– На 1 марта сумма долга перед предпринимателями в стране составила 19,3 миллиарда рублей. Наибольший его размер зафиксирован в строительной отрасли, образовании, медицине, – отметил Юрий Чайка. – Нарушение сроков оплаты зачастую влечет дополнительные бюджетные расходы. В некоторых случаях заказчики незаконно оплачивают аффилированным структурам невыполненные обязательства. В то же время перед добросовестными предпринимателями задолженность растет. Для пресечения подобных фактов прокурорами принимается весь комплекс мер реагирования вплоть до инициирования уголовного преследования.



В Ярославской области по итогам 2016 года стоимость заключенных госконтрактов и договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства составила около 3 миллиардов рублей.



– В начале текущего года в регионе была проведена большая работа по ликвидации имевшейся кредиторской задолженности, – рассказал Дмитрий Миронов. – Внесены поправки в областной бюджет в части выделения дополнительных ассигнований на оплату исполненных государственных и муниципальных контрактов. В результате принятых мер задолженность органов власти по исполненным в 2016 году государственным контрактам области на 1 апреля 2017 года сокращена до минимума.



Глава региона выразил органам прокуратуры благодарность за постоянное конструктивное сотрудничество в повседневной работе по контролю за соблюдением законодательства, в том числе в области госзакупок.



– Совместными усилиями мы делаем одно общее дело – создаем благоприятные условия для развития российских регионов, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Как отметил уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов, срыв сроков оплаты по государственным контрактам среди основных проблем назвали порядка 15 процентов опрошенных представителей бизнеса. Задолженность перед юридическими лицами не снимает с них обязанностей по выплате заработной платы, налоговой ответственности, и это делает ситуацию особенно тяжелой.



Участники совещания обсудили меры по координации действий органов прокуратуры, заинтересованных федеральных ведомств и субъектов Российской Федерации в сфере оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.