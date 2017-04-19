​С 19 по 21 апреля в регионе проводится командно-штабное учение с органами управления, силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отрабатываются вопросы, связанные с лесными пожарами и пропуском весеннего половодья.



– Контроль за пожарной и паводковой ситуацией ведется в круглосуточном режиме, – сообщил заместитель председателя Правительства – заместитель председателя КЧС и ОПБ Ярославской области Роман Колесов, открывая учения. – На данный момент гидрологическая обстановка на территории региона в норме. Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области к безаварийному пропуску весеннего половодья готовы. Для более четкого и оперативного реагирования в случае изменения уровня воды налажена система межведомственного обмена информацией, которая позволит в кратчайшие сроки в случае возникновения ЧС принять соответствующие меры в муниципальных образованиях области.



Роман Колесов добавил, что большое число случаев возгораний в лесу из-за пала сухой травы на прилегающих территориях заставляет серьезно готовиться к предстоящему пожароопасному периоду. В 2016 году на территории лесного фонда Ярославской области было зафиксировано 29 пожаров на площади 37,7 га. Основной причиной возникновения лесных пожаров является антропогенный фактор, в результате которого в 85% случаев огонь переходит в лес с земельных участков, заросших травой и кустарниками.



– Пик возгораний ежегодно приходится на период майских праздников, – отметил Роман Колесов. – Поэтому подготовка к предстоящему пожароопасному сезону чрезвычайно важна сегодня.



В рамках учений прошло оповещение органов управления, КЧС и ОПБ Ярославской области. Также будет организована отработка решений КЧС и ОПБ по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и природными пожарами, практических действий сил и средств, проведение эвакомероприятий, развертывание пунктов временного размещения, оповещения и информирования населения. Кроме того, предстоит уточнение планирующих документов и проведение практических мероприятий по противопожарному обустройству лесов и населенных пунктов.