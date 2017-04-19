​Департамент туризма Ярославской области разрабатывает новый туристический продукт, посвященный теме становления и достижений советской эпохи.



В настоящее время ряд уже действующих музеев в разных районах области специализируются на этой теме. В Ярославле подробный экскурс в XX век предлагает музей истории города.



В Мышкине интереснейшие краеведческие изыскания в аспекте военного времени представляет музей «Маленький город в великой войне». В Тутаеве тему Страны Советов раскрывают сразу два объекта: сквер СССР – музей под открытым небом, разбитый в 1946 году в честь окончания Великой Отечественной войны, и музей «Борисоглебская сторона». Там можно окунуться в атмосферу прошедшей эпохи, узнать, как Романов-Борисоглебск утратил свое историческое название, познакомиться с жизнью Тутаева в XX веке и четырех поколений горожан.



Отдельная страница истории советской Ярославии – развитие гидроэнергетики и строительство ГЭС. Бывшее здание управления Волголага рядом с Угличской ГЭС превратилось в Музей гидроэнергетики России. Объектом культурного наследия является и сам архитектурный комплекс Угличской ГЭС.



Рыбинск сохранил эту страницу истории в поселке ГЭС-14 – необыкновенном архитектурном ансамбле сталинской эпохи, построенном в 30-е годы прошлого века. Дом культуры поселка превращен в музей, хранящий хроники советской истории Рыбинска, от грандиозных проектов эпохи, в том числе рождения Рыбинского водохранилища и затопления Мологи, до частной жизни обывателей.



– Сейчас в Ярославской области работают отдельные объекты, специализирующиеся на теме советского наследия. Среди них есть уникальные, интересные музеи, глубоко проработавшие тему, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Например, музей Угличской ГЭС, число посетителей которого ежегодно растет фактически на 100 процентов. Или комплекс «Советская эпоха в Доме культуры поселка ГЭС» – масштабный и креативный музейный проект по работе с наследием СССР, не имеющий аналогов в России. Наша задача – помочь таким объектам оформить концепцию и найти инвесторов для отдельных музеев и объектов туристической инфраструктуры.