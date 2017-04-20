В регионе продолжается работа по вводу в оборот земель сельхозназначения. Использование их по целевому назначению было проверено в Тутаевском районе. В рамках комиссионного обследования трех участков в районе деревни Баскаково зафиксированы нарушения: вместо пашни – кустарник и деревья семилетнего возраста. Теперь собственник земельных участков понесет административное наказание, а в УФНС будут направлены документы по применению повышенной ставки налога.



– В рамках реализации стратегии развития региона и проекта «10 точек роста», представленных врио губернатора Дмитрием Мироновым, в числе основных направлений на сегодня – выявление объектов недвижимости, которые потенциально могут стать востребованными для реализации инвестиционных проектов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Усилен контроль по использованию земель на территории региона, особенно на тех участках, где собственность не разграничена, чтобы сформировать потенциальные инвестиционные площадки для реализации различных проектов, например, в области промышленности, сельского хозяйства и рекреационных зон. Ведь инвестор развивается на земле, а до недавнего времени и начала такой масштабной инвентаризации ему практически нечего было предложить в нашем регионе.



Глава региона поставил задачу в этом году ввести в оборот 40 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Для собственников, готовых включиться в процесс, предусмотрены меры государственной поддержки в виде погектарной субсидии. Для нарушителей правил использования земель предусмотрено повышение ставки налога – с 0,3 до 1,5%. Помимо этого, через суд может быть запущена процедура изъятия земельного участка в пользу муниципального образования.



В процесс инвентаризации включены муниципальные образования, профильные федеральные структуры. Мониторинг хода работ осуществляется в постоянном режиме департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области. Основные выявляемые в ходе проверок нарушения: самовольное занятие земельного участка, неиспользование земельного участка либо использование его не по целевому назначению, невыполнение предписаний об устранении нарушений, выданных должностными лицами.



– До недавнего времени уровень межведомственного взаимодействия был очень низок, но сейчас мы курируем каждый муниципальный район в постоянном режиме. Работаем в плотном контакте и с органами местного самоуправления, и с профильными федеральными структурами, чтобы инвентаризация земель и ввод их в оборот шли активно, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.



С начала года уже проведена 151 проверка, в том числе 30 внеплановых, по итогам которых пять материалов направлено в управление Росреестра для привлечения собственников к административной ответственности. Кроме того, было организовано 219 рейдовых осмотров, выявлен 131 факт использования земельных участков без правоустанавливающих документов.



Собственники, не желающие выполнять свои обязанности, вправе в любое время отказаться от принадлежащих им земельных участков, обратившись с соответствующим заявлением в ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Муниципальное образование, в чью собственность поступят такие земельные участки, будет вправе распорядиться ими в соответствии со своими полномочиями.