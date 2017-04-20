​В Ярославской области усилен контроль за транспортировкой древесины. С начала года уже проведено 123 рейда на трассах, а вчера состоялась первая проверка железнодорожных погрузочных пунктов. Сотрудники регионального департамента лесного хозяйства и Северного линейного УВД на транспорте проинспектировали процесс на станции РЖД вблизи села Пречистого Первомайского района: проверили сопроводительную документацию на древесину при погрузке ее лесозаготовителем в железнодорожные вагоны.



Перевозка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа. В нем должны быть указаны сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае если они совершались), а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором перевозится груз.



Все сделки, осуществляемые с древесиной, подлежат внесению в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС «Лес») с указанием предмета сделки (порода, сортимент, объем древесины), участников процесса (продавец/покупатель), срока действия и основания.



– Зачастую даты, указанные в сопроводительных документах, оказываются просрочены. Кроме того, сопроводительные документы на транспортировку оформляются перевозчиками с нарушениями: не указываются место вывоза древесины, код-классификатор ассортимента и иные важные сведения, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В случае обнаружения нарушений сотрудники правоохранительных органов при участии наших инспекторов составляют протоколы, виновные привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.



Древесина, которую перевозят в отсутствие сопроводительной документации, подлежит изъятию с последующей конфискацией. Решение принимают судебные органы. Кроме того, предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей, возможна конфискация транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.



Комплексная борьба с незаконным оборотом древесины в регионе усилена по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова. С начала года задержано 43 транспортных средства, в 20 случаях выявлены нарушения в оформлении сопроводительных документов на транспортировку древесины, составлены протоколы об административных правонарушениях.