До 2 мая включительно физические лица, получившие доходы в 2016 году, должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Чтобы сэкономить время, это можно сделать через портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru), а также с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).



– Более 350 тысяч жителей региона уже зарегистрированы на портале госуслуг и более 11 тысяч выбирают электронный способ подачи налоговой декларации, – рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Зарегистрировавшись один раз на www.gosuslugi.ru и подтвердив свою личность в удостоверяющем центре, любой гражданин сможет заходить и получать информацию в личном кабинете онлайн в любое удобное время. Через личный кабинет можно отправить декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), подтвердив ее неквалифицированной электронной подписью, и после отслеживать статус ее проверки.



Для того чтобы отправить декларацию онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги», необходимо зайти в раздел «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)», во вкладку «Сформировать декларацию онлайн». Если у пользователя портала есть электронная подпись, то он сможет направить декларацию в электронном виде в налоговую инспекцию.



Подать налоговую декларацию, не выходя из дома, можно также с помощью интерактивного сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».



По количеству деклараций 3-НДФЛ, представленных в электронном виде, Ярославская область занимает 3-е место (после Москвы и Московской области) среди субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ.



– До окончания срока подачи физическими лицами налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год осталось несколько дней, – отметил начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Ярославской области Павел Дроздецкий. – Поэтому лицам, обязанным продекларировать свои доходы за 2016 год, следует поторопиться. Напомню, в срок не позднее 2 мая обязаны представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган физические лица, получившие доходы от продажи имущества, права требования по договору долевого участия в строительстве, доли в уставном капитале, доходы от сдачи имущества в аренду, выигрышей в лотереи, а также доходы в порядке дарения.



Граждане, подающие декларации только в целях получения налоговых вычетов и возврата налога (НДФЛ), удержанного работодателем, могут представить декларацию 3-НДФЛ и после 2 мая. Для них сроки законодательством не ограничены.



Налоговые вычеты в целях возврата налога могут быть предоставлены физическим лицам в связи с расходами на приобретение жилья, лечение и обучение, добровольное пенсионное страхование, ведение индивидуального инвестиционного счета.