​В период нереста в регионе усилен контроль за соблюдением правил рыболовства. К работе привлечены 246 сотрудников уполномоченных органов, 51 плавательное средство, 128 автомашин. Ведется инспектирование водоемов, прибрежных территорий, автомобильных дорог, рынков.



– Правительство Ярославской области успешно реализует схему межведомственного взаимодействия при проведении рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период, – отметил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – В работе участвуют сотрудники нашего департамента, департамента ветеринарии, специалисты Росрыболовства, УМВД, МЧС, представители органов местного самоуправления. Кроме того, содействие при проведении рыбоохранных мероприятий оказывают общественные организации, пользователи рыбопромысловых участков, активные граждане.



Под особым контролем находится акватория реки Волги в границах государственного природного заказника «Левашовский». Здесь проверки проходят ежедневно. 19 апреля состоялся очередной оперативный выезд государственного охотничьего инспектора совместно с сотрудниками полиции Некрасовского РОВД и егерем государственного заказника. Установлено, что промышленный лов рыбы не ведется.



Особое внимание сегодня уделяется не только борьбе с браконьерством, но и пресечению фактов торговли речной рыбой из местных водоемов.



– На период нереста рыбы запрещена выдача ветеринарно-сопроводительных документов на свежую речную рыбу, – отметил заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Ярославской области Владимир Пеньков. – Таким образом, любая торговля речной рыбой в период весеннего нереста является незаконной. О таких случаях можно сообщать в муниципальную административную комиссию.



Нарушителей ожидают штраф и иск за каждый пойманный экземпляр рыбы. Браконьеров с сетями – уголовная ответственность.



Запрет на промышленный лов рыбы правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна установлен на период с 15 апреля по 15 июня.



О фактах браконьерства можно сообщить по телефонам:



(4852) 32-21-55 – Ярославский межрегиональный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;



(4852) 78-63-40 – департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.