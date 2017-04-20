​20 апреля врио губернатора Дмитрий Миронов обсудил с молодыми спортсменами вопросы строительства в Ярославле специализированной спортивной площадки для занятий роллерным спортом, скейтбордингом, велотриалом.



– Качественное покрытие, продуманные малые архитектурные формы внутри площадки, ограждение – мы должны учесть большое количество деталей, – отметил Дмитрий Миронов. – Важно, чтобы спортивный городок был функциональным, безопасным и прослужил долгие годы. Эти виды спорта сейчас очень популярны среди молодых людей, и я хотел бы услышать ваши предложения относительно места для такой площади, ее оснащения.



Приглашенные скейтбордисты высказались за размещение тренировочной базы именно в центральной части города. Сюда удобно добираться из всех районов, да и привычно. Прежний спортивный городок, где можно было бы покататься на роликах или скейте, располагался в Парке тысячелетия Ярославля. В настоящее время площадка пришла в негодность, оборудование демонтировано. Вернуть ее на то же место – один из вариантов, предложенных спортсменами.



Участники встречи обсудили различные проекты, варианты покрытия и оснащения городков. Молодые люди поблагодарили главу региона за внимание, проявленное к их виду спорта, и готовность включиться в решение проблем.



– Мы не раз обращались к руководству области с просьбой обустроить специальную площадку для занятий экстремальными видами спорта, но безрезультатно, – сказал Антон Сергеев. – Мы рады, что соревнования на речном вокзале случайно увидел Дмитрий Миронов. Он удивился, что места для занятий нет, и пообещал помочь.



Планируется, что новая спортивная площадка появится уже этим летом. Дмитрий Миронов поручил директору департамента спорта и молодежной политики Александру Сорокину держать эту тему на контроле. Кроме того, глава региона распорядился проработать вопрос организации подобных комплексов в зимний период.



Напомним, об отсутствии специализированных площадок для занятий экстремальными видами спорта Дмитрию Миронову спортсмены сообщили 15 апреля. У речного вокзала в тот день проходили соревнования по скейтбордингу. Участники использовали для состязаний в мастерстве перила, бордюры и парапеты. Глава региона пообщался со спортсменами и пообещал встретиться с ними еще раз, чтобы обсудить вопросы развития скейтбординга, в частности, обустройства специальной площадки для занятий.