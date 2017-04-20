​20 апреля под руководством председателя Правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко прошел бизнес-час, посвященный улучшению инвестиционного климата региона. Главной темой обсуждения стали вопросы внедрения целевых моделей Агентства стратегических инициатив (АСИ) по повышению инвестиционной привлекательности региона и упрощению процедур ведения бизнеса. В мероприятии приняли участие члены Правительства области, руководители муниципальных образований, представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, ресурсоснабжающих организаций, а также территориальных структур федеральных органов власти, в том числе в режиме видео-конференц-связи.



– Совместно с бизнес-сообществом и общественными организациями мы приняли решение обсуждать на бизнес-часе системные вопросы, – обозначил во вступительном слове новый формат работы Дмитрий Степаненко. – Нам важно реагировать не просто на отдельные проблемы предпринимателей – их способны решать в ежедневном режиме мои профильные заместители – а выявлять именно те болевые точки, которые требуют комплексного и межведомственного взаимодействия.



Дмитрий Степаненко отметил, что Правительство области планирует проводить регулярные встречи со всеми контролирующими органами.



– В следующую пятницу, 28 апреля, под руководством министра Российской Федерации Михаила Абызова состоится публичное обсуждение надзорной деятельности управления Росприроднадзора по Ярославской области, – сообщил Дмитрий Степаненко.



В ходе бизнес-часа было отмечено, что сроки технологического присоединения к сетям, а также длительность и качество административных процедур – главные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при реализации инвестпроектов в Ярославской области.



Органы власти уже ведут работу по урегулированию системы взаимодействия с ресурсоснабжающими компаниями и налаживанию механизмов межведомственного взаимодействия. В январе-феврале Правительство региона провело ряд встреч с общероссийскими организациями и областными инфраструктурными компаниями.



На данный момент на федеральном уровне отсутствуют единые регламенты технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также регламентные сроки подключения. Решением этой проблемы станет внедрение в регионе целевых моделей АСИ по повышению инвестиционной привлекательности территории и упрощение процедур ведения бизнеса. По каждой из них сегодня разработана дорожная карта. Одна из задач – сократить время прохождения процедур.



– Глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу войти в десятку Национального рейтинга субъектов Российской Федерации, – обозначила в своем докладе и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Мы проанализировали методологию и оценки, которые проводят эксперты АСИ, и пришли к выводу, что по динамике показателей 2015 года к 2014-му параметры, которые относятся к группам эффективности процедуры регистрации предприятий, эффективности процедуры регистрации прав собственности, качества и доступности трудовых ресурсов, у нас улучшены. Параметры, которые требуют нашего вмешательства и активной работы, – это эффективность процедур подключения к сетям электроэнергии, эффективность постановки земельного участка на кадастровый учет.



Дмитрий Степаненко поручил департаменту ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области совместно с ресурсоснабжающими организациями доработать региональные стандарты и регламенты подключения к инженерным сетям и коммуникациям и обсудить их с предпринимательским сообществом и общественными организациями.



– Сроки сократить необходимо. Важно найти оптимальные решения, поскольку длительное прохождение процедур отнимает у бизнесменов массу времени, – резюмировал Дмитрий Степаненко. – Прошу глав муниципальных образований представить предложения по сокращению сроков технологического присоединения к инженерным сетям и выдачи разрешения на строительство в части своей компетенции.



В адрес Правительства области по итогам предыдущих встреч с бизнесом поступило более 40 обращений от предпринимателей.



– По итогам последнего бизнес-часа на контроле стояло 25 поручений, по 21 поручению он снят, по 4 вопросам требуется продолжение контроля, – сообщил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. – По многим вопросам уже приняты решения. Например, о сокращении максимальных сроков предоставления госуслуги «Выдача разрешений на производство работ по знакам индивидуального проектирования» с 90 до 75 дней. Начались выплаты по кредиторской задолженности по муниципальным контрактам, разработан комплекс мер по поддержке местных товаропроизводителей при работе с сетевыми магазинами, организован транспортный маршрут до индустриального парка «Новоселки», внесены изменения в НПА по вопросам организации и проведения ярмарок в Ярославской области.



Справка



В конце 2016 года в новом формате видео-конференц-связи с муниципальными районами области состоялось два бизнес-часа.



В них приняли участие более 600 человек, в том числе порядка 250 – из муниципальных районов. Это представители крупного и малого бизнеса, органов исполнительной и муниципальной власти, общественных объединений предпринимателей, депутаты Ярославской областной Думы.



В адрес Правительства области поступило более 40 обращений от предпринимателей из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Переславля-Залесского, Гаврилов-Яма, а также Угличского, Ярославского, Переславского, Пошехонского, Рыбинского, Брейтовского, Некрасовского районов.



Поручения по всем вопросам закреплены в протоколах, которые направлены курирующим заместителям председателя Правительства для детальной проработки и подготовки ответов.



Основные проблемные вопросы, волнующие предпринимателей, касались реконструкции дорог, сокращения сроков индивидуального проектирования, оплаты по муниципальным контрактам, плановых и внеплановых проверок бизнеса, расширения сбыта продукции и др.



Следующий бизнес-час будет посвящен поддержке реализации продукции крестьянско-фермерских хозяйств, а также крупных сельхозтоваропроизводителей региона.