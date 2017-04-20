|В Ярославской области продолжается работа по выявлению нарушений правил благоустройства территорий. Так, начиная с января 2017 года инспекторами регионального технадзора привлечено к административной ответственности более 200 физических и юридических лиц на общую сумму 2870 тысяч рублей. За этот период было выявлено более 300 нарушений.
Очередной рейд по несанкционированным свалкам прошел сегодня в Красноперекопском районе Ярославля. Сотрудники административно-технического надзора Ярославской области совместно с представителями территориальной администрации района выявили нарушения в содержании Петропавловского парка. В ходе рейда было зафиксировано несколько несанкционированных свалок.
– По фактам ненадлежащего содержания территории будет выдано предписание об устранении нарушений, а виновных привлекут к административной ответственности, – сообщил начальник отдела административно-технического отдела №1 Дмитрий Бурцев.
Напомним, штраф для юридических лиц за первичное нарушение правил благоустройства – от 10 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении он составит от 50 до 100 тысяч рублей.
Согласно постановлению Правительства региона с 1 января 2017 года инспекция административно-технического надзора Ярославской области исполняет полномочия государственного надзора за безопасностью аттракционов и государственного контроля в сфере благоустройства.
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