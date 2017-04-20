​В Ярославской области продолжается работа по выявлению нарушений правил благоустройства территорий. Так, начиная с января 2017 года инспекторами регионального технадзора привлечено к административной ответственности более 200 физических и юридических лиц на общую сумму 2870 тысяч рублей. За этот период было выявлено более 300 нарушений.

Очередной рейд по несанкционированным свалкам прошел сегодня в Красноперекопском районе Ярославля. Сотрудники административно-технического надзора Ярославской области совместно с представителями территориальной администрации района выявили нарушения в содержании Петропавловского парка. В ходе рейда было зафиксировано несколько несанкционированных свалок.

– По фактам ненадлежащего содержания территории будет выдано предписание об устранении нарушений, а виновных привлекут к административной ответственности, – сообщил начальник отдела административно-технического отдела №1 Дмитрий Бурцев.

Напомним, штраф для юридических лиц за первичное нарушение правил благоустройства – от 10 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении он составит от 50 до 100 тысяч рублей.

Согласно постановлению Правительства региона с 1 января 2017 года инспекция административно-технического надзора Ярославской области исполняет полномочия государственного надзора за безопасностью аттракционов и государственного контроля в сфере благоустройства.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
18:45
9 просмотров
2017.04.20 В рамках губернаторского совета подписаны соглашения стоимостью более 5 миллиардов рублей
2017.04.20 Дмитрий Степаненко: «С учетом внедрения целевых моделей АСИ необходимо сократить сроки прохождения административных процедур»
2017.04.20 Дмитрий Миронов обсудил со скейтерами планы по обустройству в Ярославле площадки для экстремальных видов спорта
2017.04.20 В Ярославской области ужесточен контроль за соблюдением правил рыболовства в период нереста
2017.04.20 Екатерина Троицкая: «Более 11 тысяч жителей региона выбирают электронный способ подачи налоговой декларации»