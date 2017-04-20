​20 апреля в региональном Правительстве состоялось второе заседание Губернаторского совета. Его основной темой стало привлечение инвестиций в развитие Ярославской области. Участники совещания – эксперты, работавшие над стратегией развития региона на ближайшие годы, – обсудили вопросы повышения качества государственных услуг, минимизации административных барьеров, развития институтов поддержки бизнеса. Без их решения, как отметил глава региона Дмитрий Миронов, невозможно достичь главной цели – повышения инвестиционной привлекательности Ярославской области.



– Наша цель – по итогам 2017 года войти в первую десятку Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, – сказал, открывая встречу, Дмитрий Миронов. – В конкуренции за инвесторов побеждает тот, кто повышает качество государственных услуг, развивает институты поддержки бизнеса, внедряет лучшие практики. И такая работа в Ярославской области уже ведется.



Дмитрий Миронов отметил, что работа идет сразу в нескольких направлениях. Чтобы создать комфортные условия для бизнеса, например, совершенствуются областные нормативные акты. Так, уже внесены изменения в региональный закон, которые позволят предоставлять инвесторам земельные участки в аренду без торгов. Кроме того, создана и работает Корпорация развития Ярославской области. В ее задачи входит в том числе сопровождение инвестпроектов.



Заместитель председателя Правительства Максим Авдеев рассказал участникам встречи о результатах прошедших в Министерстве промышленности «Дней Ярославской области». Одобрены предложения по расширению перечня технологических направлений гражданской промышленности на таких предприятиях, как ПАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА», ОАО «ТМЗ». Кроме того, сформирован план мероприятий по развитию промышленного и торгового потенциала региона на 2017 – 2018 годы.



Для удобства инвесторов в Ярославской области доработана карта инвестиционных площадок. Представить ее обновленный вариант Дмитрий Миронов попросил руководителя Корпорации развития региона Александра Гончарова. Он, в свою очередь, отметил, что карта позволит в полной мере оценить имеющийся промышленный потенциал территории.



В настоящее время область поддерживает внешнеторговые связи с 87 странами мира. Существуют два ведущих кластера: туристический и фармацевтический. В фармкластере реализуют свои проекты такие компании, как «Teva», «Takeda», «Р-Фарм», «Фармославль». В туристическом крупнейшим проектом является «Ярославское взморье». Проект предусматривает комплексное развитие территории Рыбинского района со строительством социальных и туристических объектов, развитием зон деловой и жилой застройки, транспортной доступности. Также, добавил Александр Гончаров, карта содержит в себе информацию о незанятых участках, которые могут быть использованы под строительство того или иного производства.



– Комплексная работа Правительства области по привлечению инвесторов дает видимые и значимые для региона результаты, – сказал Дмитрий Миронов.



От теоретической части участники перешли к практической – подписанию соглашений. Первое касалось строительства в Ростовском районе нового современного тепличного комплекса. Предполагается, что это будет высокотехнологичное предприятие по круглогодичному выращиванию овощей. Общий объем инвестиций составит 5 миллиардов рублей. На новом производстве будут заняты до 300 человек. Планируется построить две очереди: цех первичной переработки сельхозпродукции и цех по производству упаковки.



Еще один документ связан со строительством многофункциональных комплексов дорожного сервиса с общим объемом инвестиций в 250 миллионов рублей. Объекты позволят создать до 100 рабочих мест. Соглашение – результат долгосрочных договоренностей с ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», подписанных Правительством региона на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Оно предполагало, напомним, взаимодействие в экономической, инвестиционной и социальной сфере, в том числе по увеличению сети автозаправок, участию в реализации программ развития автомобильных дорог Ярославской области.



Следующее заседание Губернаторского совета пройдет в мае. Участники встречи обсудят развитие туристической отрасли.



Справка



Губернаторский совет – коллегиальный орган, созданный для контроля за реализацией стратегии развития региона «10 точек роста». В его состав вошли члены экспертных групп, работавших над документом, представители промышленного сектора, творческой и технической интеллигенции, главы местного самоуправления, депутаты. Первое установочное заседание прошло 31 марта. Встречи будут ежемесячными.