​16 июня заместитель председателя регионального Правительства Виталий Ткаченко и директор департамента ЖКХ Андрей Лукашов приехали в Ярославский район, чтобы проинспектировать ход ремонта тепломагистрали. Здесь началась реконструкция проблемного участка от ТЭЦ-3 до поселка Дубки. Работы ведутся в рамках мероприятий по подготовке к зиме.



– Напомню, в ноябре прошлого года температура в жилых домах и объектах соцсферы, расположенных в этом поселке, значительное время оставалась ниже нормы. Это очень неприятная, я бы даже сказал, вопиющая ситуация, – сказал Виталий Ткаченко. – Причина в существенных теплопотерях из-за аварийного состояния теплопровода. Здесь частично отсутствовала изоляция. В ситуацию вмешался глава региона Дмитрий Миронов. Он дал поручения по окончании отопительного сезона провести ремонтные работы. И сейчас мы видим, что мероприятия по монтажу изоляции находятся в активной фазе.



Реконструкция магистрали проходит в несколько этапов. Сначала были проведены гидравлические испытания для подтверждения целостности и надежности этого участка трубопровода. В настоящее время рабочие осуществляют демонтаж остатков изоляции. Впереди – антикоррозионная подготовка металлических поверхностей, монтаж новой тепловой изоляции и установка защитного стального кожуха.



Стоимость работ составит 2 миллиона рублей. Обновленный трубопровод будет иметь антикоррозийное покрытие, современную тепло- и пароизоляцию.Андрей Лукашов сообщил, что подготовка к отопительному сезону осуществляется и в других районах области.



– Подготовка к осенне-зимнему периоду – это целый комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей. В первую очередь, мы проводим капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования, – рассказал Андрей Лукашов. – Вопросы, которые возникали в прошлом отопительном сезоне, уже учтены нами в подготовке к будущему. Так, большие работы на тепловых сетях ведутся сегодня в Переславском районе и в Тутаеве, где прошедшей зимой произошло порядка 100 аварий в системе теплоснабжения. Ремонтная программа 2017–2018 годов направлена на профилактику дефектов и плановый ремонт трубопроводов большого диаметра.



Справка



В Ярославском муниципальном районе подготовка к отопительному сезону началась уже в конце мая. До наступления холодов теплоэнергетикам ОАО «ЖКХ «Заволжье» предстоит подготовить 32 котельных, более 200 километров тепловых, а также около 300 километров водопроводных и канализационных сетей.