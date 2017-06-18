​16 июня состоялось подписание соглашений о взаимодействии в сфере имущественных и земельных отношений Правительства Ярославской области с Пошехонским и Первомайским муниципальными районами. Документы подписаны в рамках реализации комплекса мероприятий по усилению муниципального земельного контроля и инвентаризации земель.



– Процесс проведения муниципального земельного контроля, инвентаризации и ввода в оборот земель идет с различными результатами в разных районах, – рассказал директор областного департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Поэтому департаментом имущественных и земельных отношений был инициирован дополнительный блок в Рейтинг76, по итогам которого в конце года будет оцениваться эффективность глав муниципальных образований. Рейтингование только началось. Мы вместе с муниципальными властями и профильными структурами проводим анализ промежуточных результатов первого квартала. Особое внимание уделяем «выпадающим», прорабатывая слабые моменты в работе.



Одним из показателей, включенных в Рейтинг76, является доля площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, вовлеченных в экономический оборот. На данный момент по этому показателю нулевые результаты у Брейтовского, Пошехонского и Рыбинского муниципальных районов. Любимский с показателем 33,6 – находится в середнячках. Первомайский район в передовиках с показателями 73,9.



Справка



Заключение соглашений между региональным Правительством и муниципальными районами осуществляется на основании Положения о координационном совете по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений области для обеспечения реализации единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений на территории области.