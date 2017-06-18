​Вопросы реализации совместного проекта Правительства Ярославской области и Северной железной дороги «Вокзал – лицо города» обсудили сегодня в рамках рабочей встречи представители регионального департамента туризма и дирекции СЖД.



– Проект «Вокзал – лицо города» реализуется в соответствии с задачами, отраженными в социально-экономической стратегии развития области «10 точек роста» , – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Этот проект будет эффективным каналом коммуникации с гостями нашего города, а информационный центр станет частью инновационной инфраструктуры туризма. Открытие такого пункта подтверждает наши намерения позиционирования Ярославской области в качестве лидера российского туризма.



Проект направлен на продвижение туристских ресурсов региона и работы по популяризации маршрута «Золотое кольцо России». На территории зала ожидания вокзала появится въездной туристско-информационный центр, в котором любой желающий сможет получить информацию по всему спектру экскурсионных услуг, по предложениям музеев, отелей, объектов общественного питания, по транспортным услугам, интересным для индивидуальных туристов.



Также планируется установка информационных интерактивных терминалов для полного ознакомления с туристическими предложениями Ярославской области. Пространство зала украсят выставки фотографий привлекательных мест и туристские карты региона.



– Первое знакомство туриста с городом начинается с вокзала, – отметил заместитель начальника Северной железной дороги по взаимодействию с органами власти Олег Васютенко. – Часто первое впечатление влияет на дальнейшее восприятие города в целом.