​16 июня заместитель председателя КЧС Ярославской области – заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов в режиме видеоконференции принял участие заседании правительственной КЧС под председательством Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Владимира Пучкова.



На заседании обсудили ход летней оздоровительной кампании и пожароопасного периода в стране. Проанализировали ситуацию текущего года и проблемы, возникшие в прошлом году.



В целях оперативного реагирования для обеспечения безопасности на территориях летних оздоровительных учреждений России организована связь по единому телефону 101. Во всех лагерях проходит месячник безопасности, в рамках которого дети в интерактивной форме обучаются навыкам правильного поведения.



В Ярославской области в первую смену детей приняли 20 загородных лагерей, 467 дневных, 7 палаточных, 17 профильных и 31 лагерь труда и отдыха. Все организации прошли соответствующую комиссионную приемку. В детских оздоровительных лагерях Ярославской области проходит акция «Территория безопасности».



– Подготовка к началу летнего оздоровительного сезона на территории региона проводилась тщательным образом и одновременно по нескольким направлениям. Для обеспечения безопасности информационным центром УМВД России по Ярославской области проведена проверка сотрудников детских оздоровительных учреждений на наличие неснятой или непогашенной судимости, – рассказал Роман Колесов. – За каждым детским оздоровительным лагерем закреплен руководящий и инспекторский состав территориальных органов УМВД. Кроме того, организована охрана, видеонаблюдение и оборудованы тревожные кнопки.



Также Роман Колесов сообщил, что перед началом летнего сезона на территории области проведены обследование и подготовка пляжей. Особое внимание в детских оздоровительных учреждениях уделяется обеспечению контроля за полноценным и качественным питанием детей. В целях предотвращения пожароопасных ситуаций на 11 объектах загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, граничащих с лесными массивами, созданы защитные минерализованные полосы. Загородные детские оздоровительные организации оснащены системой автоматической пожарной сигнализации и включены в систему оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Справка



В Ярославской области в летнем сезоне 2017 года открыто более 700 организаций отдыха и оздоровления детей. Из них 23 загородных лагеря, 2 лагеря, функционирующих на базе санаториев «Искра» и «Сосновый бор», 40 лагерей труда и отдыха, 608 лагерей с дневным пребыванием детей, 23 палаточных лагеря и 47 профильных лагерей различных форм пребывания детей. В течение лета отдохнуть и поправить свое здоровье смогут более 60000 детей области, из них не менее 14500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Загородные детские оздоровительные организации в летний период 2017 года готовы принять 22426 детей. В лагерях с дневной формой пребывания будет организован отдых не менее 30000 детей.